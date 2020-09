Der Sohn von Ex-Freestyle-Skifahrerin Mirjam Jäger (37) und Ex-Bachelor Rafael Beutl (34) kam per geplantem Kaiserschnitt auf die Welt – und zwar bereits am Dienstag.

Am Freitagnachmittag haben Ex-Freestyle-Skifahrerin Mirjam Jäger (37) und Ex-Bachelor Rafael Beutl (34) auf Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Tatsächlich kam der kleine Jay Noël Jäger bereits am Dienstagmorgen per geplantem Kaiserschnitt auf die Welt.