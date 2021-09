Eine Tochter - Das Baby von Prinzessin Beatrice ist da

Das Paar ist seit dem 17. Juli 2020 verheiratet. Das Jawort gaben sich die beiden in einer kleinen Zeremonie in der Privatkirche All Saints Chapel in Windsor.

«Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter am Samstag, 18. September 2021, um 23.42 Uhr im Chelsea and Westminster Hospital in London bekannt zu geben», heisst es in einem Statement des Buckingham-Palace . Mutter und Kind seien wohl auf, und das Paar freue sich darauf, ihre Tochter ihrem grossen Bruder Christopher Woolf, dem fünfjährigen Sohn von Mozzi aus seiner früheren Beziehung mit Dara Huang, vorzustellen.

Indizien gab es bereits am Freitag

Bereits am Freitag wurde Beatrice auf dem Weg in ein Londoner Krankenhaus gesichtet. Am Sonntag twitterte dann der Royal-Autor Robert Jobson: «Prinzessin Beatrice ist Berichten zufolge in einem Londoner Krankenhaus. Sieht so aus, als stünde die Geburt des zwölften Urenkels der Queen kurz bevor.» Es ist mittlerweile das zwölfte Urenkelkind der 95-jährigen Monarchin und der erste Nachwuchs für die Prinzessin und ihren Ehemann, Edoardo Mapelli Mozzi (38).