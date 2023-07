Bananenanbau: Das Bananenparadies lässt in der Schweiz noch auf sich warten

Ein Thurgauer pflanzt Bananen in seinem Garten an.

Das ist passiert

In Bürglen TG baut Daniel Burri in seinem Garten Bananen an. Die Stauden hat er bereits vor acht Jahren gesetzt. Zu seiner Überraschung und der seiner Nachbarschaft tragen die Pflanzen dieses Jahr erstmals Früchte. Nun ist bereits eine Bananen-Party in Planung. Diese steht jedoch noch auf der Kippe – es ist unklar, ob es zur Ernte kommen wird und wie geniessbar die Bananen wirklich sind. Um welche Art von Bananen es sich in Bürglen handelt, ist nicht bekannt.