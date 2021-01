Das sind die vier Partien am Wochenende

Am Samstag heissen die Green Bay Packers die Los Angeles Rams (22.35 Uhr CET) willkommen. Danach fordern die Baltimore Ravens in Buffalo die Bills (2.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag). Am Sonntag fahren die Cleveland Browns zu den Kansas City Chiefs (21.05 Uhr) und zu guter Letzt kommts zum «Battle of the Goats» zwischen den New Orleans Saints und den Tampa Bay Buccaneers (0.40 Uhr in der Nacht auf Montag). In der Schweiz sind alle vier Partien live auf Pro7 zu sehen. (hua)