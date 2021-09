Testpflicht für Ungeimpfte - Das bedeuten die Bundesratsentscheide für deine Herbstferien

Was muss ich bei der Rückreise aus den Ferien machen? Nicht genesene und nicht geimpfte Personen über 16 Jahre müssen bei der Einreise in die Schweiz einen negativen Corona-Test vorweisen. Gültig sind dabei sowohl Antigen- als auch PCR-Tests.

In vielen Kantonen beginnen Anfang Oktober die Herbstferien. Im Hinblick darauf führt der Bundesrat neue Reiseregeln ein: Ab dem 20. September muss man einen Test vorzeigen, wenn man ungeimpft ist und in die Schweiz einreisen will. «Wir möchten vermeiden, dass sich die Situation weiter verschlimmert», sagte Alain Berset an der Pressekonferenz vom Freitag.