Die Corona-Infektionen steigen in der Schweiz steil an. Der Bundesrat hat deshalb am Mittwoch neue schweizweite Massnahmen beschlossen, mit der er die zweite Welle brechen möchte. Neu ab Donnerstag gilt unter anderem:

Was bedeuten die neuen Massnahmen für die Wirtschaft?

Braucht es ein weiteres Hilfspaket?

Droht eine Entlassungswelle?

Werde ich mehr Steuern zahlen müssen?

Nein. Zwar wird das Staatsdefizit mit prognostizierten 4 Prozent so hoch sein wie seit rund 20 Jahren nicht mehr, wie Frangulidis sagt. Doch Steuern würden deswegen nicht erhöhten, denn die Bedingungen am Kapitalmarkt seien so gut wie selten, dass sich der Bund und die Kantone refinanzieren können. Jedoch werden vorgesehene Steuersenkungen wohl nicht passieren, wie Brülhart sagt.

Welche Auswirkungen haben die neuen Massnahmen für die Schweizer Börse?

Am Mittwochmorgen waren die Börsenhändler in Panik. Sie fürchteten sich vor einem Mini-Lockdown, der die die ohnehin angeschlagene Wirtschaft weiter schwächen könnte. Der Swiss Market Index (SMI) fiel bis am Abend um rund 3 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten. Doch weil die Massnahmen nun nicht so drastisch wie beim Lockdown sind, haben sie laut Frangulidis nur geringe Auswirkungen auf die Börse. Zudem würden sich im SMI vor allem international tätige Firmen wie Nestlé tummeln, die den Grossteil ihres Umsatzes ausserhalb der Schweiz generierten. Bei Nestlé sind es über 95 Prozent. «Die globale Lage ist für diese Firmen viel bedeutender als das, was in der Schweiz passiert», so Frangulidis.