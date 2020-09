1 / 5 Die Grenzen zu Frankreich sind offen – und Grenzgänger können von der Quarantänepflicht ausgenommen werden. KEYSTONE Im Juli waren die Grenzen noch zu. KEYSTONE Der Bund hat die Liste der Risikoländer angepasst: Wer aus einem Risikoland in die Schweiz kommt, muss zehn Tage in Quarantäne. KEYSTONE

Darum gehts Der Bund hat die Liste der Risikoländer aktualisiert, sie tritt am kommenden Montag in Kraft.

Spezielle Regeln gelten für Grenzgänger sowie Sportler, Teilnehmer von Kongressen und Künstler.

Die Kantone sind nur teils zufrieden mit dem Vorgehen des Bundes.

Welche Nachbarländer und Gebiete sind neu auf der Liste? Auf der Quarantäne-Liste des Bundes, welche am 14. September in Kraft tritt, sind neun Regionen auf dem Festland Frankreichs sowie das Bundesland Wien. Dazu kommen acht französische Überseegebiete. Die aktualisierte Liste ist weiter unten zu finden.

Muss ich als Grenzgänger auch in Quarantäne? Nein. Wer aus ausländischen Grenzregionen in die Schweiz einreist, soll nicht in Quarantäne müssen – auch dann nicht, wenn die Region hohe Corona-Fallzahlen zu verzeichnen hat. Das gilt für die Nachbarstaaten Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich und Liechtenstein.

Gilt das für alle Grenzregionen? Derzeit schon. Der Bund schreibt konkret: «Die Grenzregionen können von der Aufnahme auf die Liste ausgenommen werden.» Er lässt aber mit der Kann-Formulierung ein Türchen für schärfere Regeln offen.

Weshalb kommen trotz hoher Fallzahlen nicht ganze Länder wie etwa Frankreich auf die Liste? Von den Nachbarländern werden künftig jeweils nur Regionen, nicht aber das ganze Land auf die Risikoliste des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gesetzt. Das geschieht dann, wenn die Corona-Fallzahlen über dem Grenzwert von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Personen liegen, wenn verlässliche Informationen fehlen oder wenn aus den Regionen wiederholt infizierte Personen in die Schweiz eingereist sind.

Gibt es auch Ausnahmen bei Ländern, die keine Nachbarstaaten sind? Nein. Für Rückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht in der Nähe der Schweiz befinden, ändert sich nichts. Nach wie vor gilt: Wer aus einem Risikoland, das auf der Liste steht, in die Schweiz einreist, muss zehn Tage in Quarantäne.

Was ist mit Sportlern oder Künstlern, die von einem Anlass in einem Risikoland zurückkehren? Sie müssen nicht in Quarantäne. Auch Teilnehmende von Fachkongressen werden von der Quarantäneregel ausgenommen. Voraussetzung ist, dass für die betreffende Veranstaltung im Ausland ein spezifisches Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt wurde.

Müssten nicht eigentlich die Kantone das entscheiden? Nein. Für die Quarantäne-Liste ist der Bund verantwortlich. Die Kantone können neu aber die Tage anrechnen, die jemand nach dem Aufenthalt in einem Risikoland in einem Nicht-Risikoland verbringt. Wenn also jemand in Wien war, danach aber noch fünf Tage in einer Grenzregion verbringt, die nicht auf der Liste steht, können die Kantone entscheiden, dass die Person in der Schweiz nur noch fünf Tage in Quarantäne muss.

Sind die Kantone mit den neuen Regelungen zufrieden? Teils. Nach Angaben des Bundesrats unterstützen sie die Massnahmen mehrheitlich. Einige Kantone befürchteten jedoch, dass die neue Ausnahmeregelung für die Grenzregionen zu einem Mehraufwand führt und die Akzeptanz der Quarantänebestimmungen schwächt.