Laut Experten könnte dies eine Trendwende einläuten. Es muss aber nicht heissen, dass wir in eine dritte Welle laufen. Thomas Steffen rechnet damit, dass die Fallzahlen wieder ansteigen – die Frage ist, wie stark.

Darum gehts Am Montag treten die ersten Lockerungen der Corona-Massnahmen in Kraft.

Dies, obwohl der Rückgang der Fallzahlen gebremst wurde. Die Zahlen stagnieren oder steigen sogar leicht an.

Zwei Experten ordnen ein: Müssen wir mit einer dritten Welle rechnen?

«Die epidemiologische Lage bleibt äusserst fragil.» Dieser Satz prägte die letzten Pressekonferenzen des Bundesrats zu den Corona-Massnahmen. Auch die Taskforce mahnte am Freitag, dass die ansteckenderen Varianten derzeit Überhand nähmen und die Zahlen nicht mehr wirklich zurückgingen. Trotzdem hat der Bundesrat am Mittwoch Lockerungsschritte beschlossen, die ersten gelten ab Montag, weitere könnten am 22. März folgen.

Am Freitagmeldete das BAG 1065 neue Fälle, der Durchschnitt über sieben Tage lag bei 1009. Auch der R-Wert steigt wieder. Am 5. Februar lag er bei 0,86, eine Woche später bei 0,92. In der Westschweiz und im Tessin macht sich derzeit ein Wiederanstieg der Fallzahlen bemerkbar: Im Kanton Waadt um 11 Prozent, in Freiburg um 7, im Tessin gar um 40 Prozent.

Kommen die Lockerungen also zu früh? Laufen wir direkt in eine dritte Welle und gefährden so einen sorglosen Sommer? Oder helfen uns die Impfungen und das warme Wetter, einen stärkeren Anstieg zu vermeiden? Zwei Experten ordnen ein.

Steigende Fallzahlen

Ob es sich wirklich um eine Trendwende oder lediglich um einen Ausdruck vorübergehender Schwankungen handelt, ist laut dem Public-Health- und Infektions-Experten Jan Fehr von der Uni Zürich schwierig einzuschätzen. «Etwas Sorgen bereitet, dass die Zahlen während des Lockdowns nur langsam zurückgehen. Denn der Rückgang der Fallzahlen ist ja das Ziel des Lockdowns», sagt Fehr.

Für Thomas Steffen, Kantonsarzt von Basel-Stadt, ist ein stärkerer Anstieg der Zahlen in den kommenden Wochen mit Blick auf die Lockerungen und die höhere Ansteckungsrate der neuen Varianten durchaus wahrscheinlich: «Das Potential der bisherigen Massnahmen zur Senkung der Anzahl von Neuinfektionen ist im Moment ausgeschöpft.»

Frühling und warmes Wetter

Helfen könnte gemäss den Experten die Saisonalität: «Umweltfaktoren wie erhöhte Temperatur und mehr Sonnenlicht spielen eine Rolle. Ferner arbeitet im Sommer unser Abwehrsystem in den Luftwegen besser, und wir sind mehr im Freien, was das Ansteckungsrisiko senkt», sagt Steffen. Laut Fehr hilft auch, dass wir uns nicht mehr so oft in engen Innenräumen aufhalten müssen.

Ob uns dies tatsächlich vor der dritten Welle rettet, ist gemäss Fehr schwierig zu sagen: «Dem stehen die deutlich ansteckenderen Varianten gegenüber. Es fragt sich, wer hier das Rennen macht: der warme Frühling oder die Virusvarianten.»

Impffortschritt hilft, Tote zu vermeiden

Positive Nachrichten gibt es von der Impf-Front: «Es wurde alles darauf gesetzt, den limitierten Impfstoff denjenigen zukommen zu lassen, welche das grösste Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken oder gar daran zu versterben, insbesondere Bewohnern von Altersheimen», sagt Fehr. Ein guter Teil habe bereits geimpft werden können, manche auch schon das zweite Mal. «Entsprechend ist die Hoffnung gross, dass wir damit der sehr belastenden Situation im letzten Herbst etwas entgegenzusetzen haben.»

Laut Steffen zeigen erste Analysen aus Israel, wo schon ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung geimpft werden konnte, klar auf, dass die Impfung schwere Verläufe in hohem Ausmass verhindern kann. Sobald in der Schweiz genügend Personen geimpft seien, sähen wir diesen Effekt auch hier. «Entscheidend ist, dass wir in den nächsten Monaten genügend Impfstoff zur Verfügung haben, um diesen Schutzfaktor breit ausbauen zu können.» Gesundheitsminister Berset machte hier Hoffnung: «In den kommenden Wochen werden wir sehr viel Impfstoff erhalten», sagte er.

Wie geht es weiter?

Für das Best-Case-Szenario ist laut Steffen ein rascher Impferfolg entscheidend: «Wir könnten bei einer hohen Durchimpfungsrate zügig und nachhaltig die Fallzahlen und damit die Krankheitslast senken», sagt der Kantonsarzt. Setzt sich der Trend abnehmender Fallzahlen trotz Öffnungen nächste Woche fort, kann laut Fehr auf Ostern hin über weitere Lockerungen nachgedacht werden.

Der Worst Case wäre für Fehr, dass wir dem Virus einmal mehr hinterherrennen und ungebremst in die dritte Welle rasseln. «Mit allen Konsequenzen, die wir leider schon kennen. Damit würden wir die Chance vergeben, im Sommer aufatmen zu können.» Diesen Fall gilt es laut Steffen zu vermeiden. «Ein realistischer Weg ist, in dieser Situation eine Balance zu suchen zwischen bevölkerungsbezogenen Massnahmen, erreichbarer Impfquote und Fallzahlen.»