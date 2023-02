Das bedeuten die Zürcher Wahlen für die nationalen Wahlen im Herbst

Am Sonntag hat die Stimmbevölkerung in Zürich und Baselland ihre Regierung und ihr Parlament gewählt.

Die Grünen müssen drei Sitze abgeben, gefolgt von der EVP und der EDU, die je einen Sitz verlieren. Drei zusätzliche Sitze bekommt die Mitte, während sich die SVP, die SP und die GLP über je einen neuen Sitz freuen dürfen. Lukas Golder, Politologe bei GFS Bern, erläutert, was dieses Resultat für die nationalen Wahlen im Herbst bedeutet.

Was kann man aus den heutigen Wahlen in Zürich und im Baselbiet für die nationalen Wahlen im Herbst herauslesen?

Die grossen Verlierer sind die Grünen. Sie haben in Zürich ungefähr ein Drittel von dem verloren, was sie vor vier Jahren gewonnen haben. Das ist kein Riesenverlust, aber es zeigt, dass die Grüne Welle zu einem grünen Plateau geworden ist. Besser ging es der GLP! Sie konnten ihre Wähleranteile halten. Die SP hält sich in Zürich zwar wacker, aber im Baselbiet setzt sich der leichte Abwärtstrend fort.