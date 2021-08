Fit for 55 - Das bedeutet das EU-Klimaziel für die Schweiz

Mit dem Paket Fit for 55 will die EU das Tempo für den Klimaschutz erhöhen.

20 Minuten: Im Juli hat die EU das Paket Fit for 55 auf den Weg geschickt. Damit sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 statt 40 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Was bedeutet der Entscheid grundsätzlich für die Schweiz?

Jean-Christophe Füeg: Das meiste in Fit for 55 sind spezifische EU-Gesetze ohne unmittelbare Auswirkungen auf die Schweiz. Die Schweiz bestimmt als souveräner Staat ihre Ziele selbst. Die Klimaambitionen der EU wachsen aber und eines Tages könnten Forderungen an die Schweiz formuliert werden. Denn in der EU gilt: Je reicher ein Mitgliedstaat, umso höher seine Anstrengungen.