Klimagesetz: Das bedeutet die Annahme für dich

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat zum Klimaschutz-Gesetz klar Ja gesagt. Wir verraten Dir, was sich nun konkret ändert und wo alles beim Alten bleibt.

Die Befürworter jubeln – das Klimaschutz-Gesetz wird angenommen. 20min/Christof Vuille

Grünen-Präsident Balthasar Glättli ist zufrieden. Das Klimaschutz-Gesetz wird mit 57 Prozent angenommen. 20min/Shanice Bösiger Eine Flugticket-Abgabe fürs Klima ist im angenommenen Gesetz nicht vorgesehen. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts 59 Prozent der Stimmbevölkerung haben das Klimaschutz-Gesetz angenommen.

Dieses neue Gesetz soll helfen, das Ziel Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen.

Der Bund verspricht, dass es keine neuen Kosten und Verbote geben soll. Jedoch kannst auch Du von staatlicher Unterstützung profitieren.

Die SVP befürchtet einschneidende Regeln. «Die Rechnung für das Gesetz kommt später und es wird schmerzen», warnt die Partei.

Für Dich gibt es mit dem neuen Klimaschutz-Gesetz neue Richtlinien – etwa bei Fördermassnahmen für Innovationen und dem Ersatz von klimaschädlichen Heizungen. Diese Massnahmen sollen der Schweiz helfen, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wir sagen Dir, was und wann sich in verschiedenen Bereichen ändert.

Drohen nun neue Verbote bei Verkehr, Heizung und Essen?

Nein, beschwichtigt das Bafu. Das Gesetz lege lediglich fest, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral sein soll und setze den Rahmen dafür. Die SVP fürchtet, dass vieles verboten wird, um das Ziel zu erreichen. «Elektrowiderstands- und Öl-Heizungen werden bald verboten», ist SVP-Mann Graber überzeugt. Das sei aufgrund der Lebensdauer von über 20 Jahren fast zwingend, wenn Netto null bis 2050 angestrebt werde.

Selbst beim Essen fürchtet Graber neue Verbote. SP-Co-Präsident Cédric Wermuth sagt: «Es kann Momente geben, in denen man über Verbote wird diskutieren müssen.» Er hat dabei etwa Privatjets im Visier. So oder so würden allfällige Verbote wohl erneut vors Volk kommen.

Für SP-Co-Präsident Cédric Wermuth ist das Ja zum Klimaschutz-Gesetz ein «Neustart der Schweizer Klimapolitik». Verbote könnten dereinst zum Thema werden, sagt er. Video: Christof Vuille, Shanice Bösiger

Wie viel Mehrkosten generiert das Ja für mich?

Das Klima- und Innovationsgesetz enthält für Dich keine neuen Steuern, Gebühren oder Abgaben, betont das BFU. Die unterlegene SVP behauptet derweil das Gegenteil. Die Vorlage habe kein konkretes Preisschild gehabt, sagt Nationalrat Michael Graber. Aber: «Die Rechnung für die schönen Ziele im Gesetz kommt später und es wird schmerzen.»



SVP-Kampagnenchef Michael Graber warnt: «Die Rechnung für die Annahme dieses Klima-Gesetzes wird erst viel später kommen.» Video: Christof Vuille, Shanice Bösiger

Wie unterstützt mich der Bund, wenn ich die alte Heizung ersetzen will?

Ab 2025 gibt es während zehn Jahren ein Impulsprogramm, das direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Pro Jahr stehen so 200 Millionen Franken zur Verfügung. Damit möchte der Bund Anreize schaffen, um den Ersatz der Heizungen zu beschleunigen.

Erhält meine Firma nun zusätzliche Fördergelder für die Innovation?

Gemäss Bund steht die Förderung grundsätzlich allen Unternehmen offen, die innovative Technologien anwenden. Das können Wärmepumpen sein oder Technologien, die CO2 im Kamin abscheiden. Vorausgesetzt ist, dass das Unternehmen einen Fahrplan erarbeitet, mit dem es auf Netto-Null-Emissionen kommen will. Die konkreten Details werden in der Verordnung, welche im Jahr 2025 in Kraft tritt, definiert.



Sind neue AKW nun endgültig vom Tisch?

Nein. Die unterlegene SVP will wieder verstärkt auf die Kernkraft setzen, erklärte Michael Graber am Sonntag: «Ich erwarte von unserem Bundesrat Albert Rösti, dass er einen Antrag stellt, damit das wieder möglich ist.» Gegen Abend verschickte die Partei ein Communiqué, in dem sie die sofortige Aufhebung des Bauverbots für neue Kernkraftwerke forderte. Atomkraft sei sauber, günstig und liefere benötigte Bandenergie.

Politisch dürfte das ebenfalls schwierig werden. FDP-Chef Thierry Burkart zeigt zwar Sympathie für das Anliegen. Heftiger Widerstand kommt von links. «Das wäre ein grosser Fehler. Wir müssen jetzt in Lösungen investieren, die wir haben», sagt Grünen-Präsident Balthasar Glättli. Wenn die Schweiz nun auf neue AKW setzen würde, die es noch gar nicht gebe, würden «Dutzende Milliarden Franken in ein Abenteuer» investiert. «Mit diesem Geld können wir die Schweiz bis dann komplett mit erneuerbaren Erneuerbaren versorgen», so Glättli.



