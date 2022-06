Ab 2035: Das bedeutet das Verbrenner-Verbot der EU für Schweizer Autofahrer

Das EU-Parlament hat am Mittwoch beschlossen, ab 2035 keine neuen Benzin- und Diesel-Autos mehr zuzulassen. Die EU will mit dem Plan «Fit für 55» bis 2050 klimaneutral werden. Das Verbot im Strassenverkehr soll dafür ein wichtiger Hebel sein. Autos machen rund 20 Prozent der CO2-Emissionen aus.

«Das wird kein Problem sein, die bereits zugelassenen Autos werden ja noch lange gefahren werden», sagt Anja Schulze, Direktorin des Zentrums für Automobilforschung an der Universität Zürich. Allerdings wird es eine Herausforderung, ausreichend Ladestationen für Elektroautos in der Schweiz bereitzustellen, vor allem in den Städten. «Da ist die Schweiz noch nicht so weit wie einige EU-Länder», sagt Georg Mrusek von der Beratungsagentur Horváth.