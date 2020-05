Tennis, Volleyball & Co.

Das bedeutet der Bundesrats-Entscheid für den Schweizer Sport

Geisterspiele im Fussball sind bald wieder möglich. Aber was passiert eigentlich mit den anderen Sportarten?

In Basel 2019 Schweizer Meisterin: Mujinga Kambundji. Der Event wird auch 2020 stattfinden.

Die Sportschweiz kann aufatmen, zumindest ein Teil von ihr. Im Fussball beispielsweise sind Geisterspiele offiziell erlaubt, jetzt liegt es an den Clubs zu entscheiden, wie es weitergeht. Am Freitag dürften wir mehr wissen, dann steht die ausserordentliche Generalversammlung der Schweizer Super- und Challenge-League-Vertreter an.