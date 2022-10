Credit Suisse: Folgen des Umbaus für Kunden, Aktionäre und die Schweiz

via REUTERS

CEO Ulrich Körner will Kosten sparen, Stellen abbauen, das Investmentbanking reduzieren und eine saudische Bank an Bord holen.

Die Credit Suisse ist in der Krise. Jetzt informierte sie über die Zukunftspläne.

Die Bank will sich nun aufs Kerngeschäft konzentrieren und holt eine andere Bank an Bord.

Die Credit Suisse macht den vierten Quartalsverlust in Folge.

Nach dem erneuten Milliardenverlust im dritten Quartal hat die Credit Suisse (CS) am Donnerstagmorgen über ihre neue Strategie informiert. Die Grossbank will die Kosten um 15 Prozent senken, fünf Prozent der Stellen abbauen und später noch mehr, das Investmentbanking reduzieren und die Saudi National Bank an Bord holen.