Neue Besitzerin

Das bedeutet der Glatt-Verkauf für die Kunden

Die Swiss Life schnappt sich das Glattzentrum. Was hat der Versicherungskonzern nun mit dem Shopping-Tempel vor? Die wichtigsten Antworten.

Laut Migros will die Swiss Life das Einkaufzentrum langfristig weiterentwickeln. Sämtliche Glatt-Mitarbeiter und Mietverträge werden übernommen.

Die Migros hat das Glattzentrum verkauft. Neue Besitzerin ist die Swiss Life. Der Vertrag wurde laut der Migros am Freitagvormittag unterzeichnet. Doch wie geht es jetzt mit dem Shopping-Tempel weiter? Was ändert sich für die Kunden? Die wichtigsten Antworten:

Was hat die Swiss Life mit dem Zentrum vor?

Die Swiss Life wolle das Glatt gemeinsam mit dem Management des Shopping-Tempels langfristig weiterentwickeln, heisst es in der Medienmitteilung der Migros. «Es gibt durch die Transkation keine Veränderungen bei den Mietverträgen; Swiss Life übernimmt alle laufenden Verträge», sagt ein Sprecher des Zentrums. Für die Mieter wie auch die Geschäfte der Migros im Glattzentrum soll der Verkauf keine Auswirkungen haben. Laut Massimo Mannino, Immobilienexperte bei Novalytica, könnte es aber durchaus sein, dass die Swiss Life eine Umnutzung plant: «Möglicherweise werden die Verkaufsflächen verkleinert, um Platz für Büroflächen im Glatt zu schaffen.»

Was bedeutet das für die Kunden?

Wie viel hat das Glatt gekostet?

Die Parteien schweigen. Aber laut Immobilienexperte Mannino könnte der Wert des Einkaufszentrums sich auf mehrere Hundert Millionen Franken belaufen. Als Referenz dient das Shoppingcenter Tivoli in Spreitenbach: Es wurde 2018 mit 274 Millionen bewertet. Die Umsätze im Glatt jedoch lagen 2018 mit knapp 600 Millionen Franken deutlich höher, was den Preis entsprechend in die Höhe schnellen lässt.