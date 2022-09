Kampf gegen Inflation: Das bedeutet der historische Zinsentscheid der EZB für die Schweiz

In den letzten Monaten ist die Kritik an den Negativzinsen stark gewachsen. «Negativzinsen sind ein Unding, weil Geld dadurch keinen Wert mehr hat, was zu massiven Verzerrungen führt», sagte zum Beispiel Matthias Geissbühler, der Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz. Sparer erhielten so keine Zinsen mehr auf ihre Guthaben bei den Banken, während Personen mit Aktien oder Immobilien massiv profitierten.