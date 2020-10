Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss nach der Einreise nach Deutschland für 14 Tag in Quarantäne. In vielen Bundesländern entgeht der Quarantäne, wer einen aktuellen, negativen PCR-Test vorweisen kann (nicht älter als 48 Stunden) . Die Details bestimmen die einzelnen Bundesländer und Landkreise.