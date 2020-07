Das heisst «saisonbereinigt»

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es saisonale Faktoren. «Normalerweise ist die Arbeitslosigkeit im Sommer am tiefsten und im Winter am höchsten», sagt Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch. So beschäftigt man im S ommer etwa auf dem Bau mehr Personen, da gewisse Arbeiten nur in warmen Jahreszeiten erledigt werden können. Auch in der Landwirtschaft und im Tourismus benötigt man dann mehr Arbeitskräfte . Im Winter verlieren mehr Menschen den Job, weil Felder nicht bewirtschaftet werden können oder Strassencafés geschlossen haben.