Donald Trump: Das bedeutet die zweite Anklage für ihn

1 / 4 Donald Trump wurde zum zweiten Mal innert weniger Monate angeklagt, wie am Freitag bekannt wurde. AFP Ende März dieses Jahres wurde Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an Stormy Daniels angeklagt: Die Pornodarstellerin ist hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2018 zu sehen. Imago Trumps Anwalt Jim Trusty geht davon aus, dass sein Mandant unter anderem wegen des Sammelns, Übermittelns oder Verlierens von Informationen zur Verteidigung der USA angeklagt werden dürfte. AFP

Darum gehts Ex-US-Präsident Donald Trump wurde zum zweiten Mal innert weniger Monate angeklagt.

Er wird in 37 Anklagepunkten zur Geheimdokumenten-Affäre angeklagt.

Am Dienstagnachmittag soll Trump zum ersten Mal vor Gericht erscheinen.

Seit Monaten hat Sonderermittler Jack Smith einen der heikelsten Jobs in der Justizgeschichte der Vereinigten Staaten: Der Staatsanwalt führt Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten Donald Trump – unter anderem in der Affäre um Geheimdokumente der Regierung. Solche Unterlagen hat Trump nach seiner Zeit im Weissen Haus in seinem Anwesen in Florida aufbewahrt. Ein Geschworenengremium, eine sogenannte Grand Jury, ist nun zu dem Schluss gekommen, dass es ausreichende Hinweise für eine Straftat gibt.

Was ist über die Anklagepunkte bekannt?

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird im Zusammenhang mit dem Fund von Geheimdokumenten in seinem Besitz in 37 Punkten angeklagt. In der am Freitag veröffentlichten Anklageschrift wird ihm ausserdem vorgeworfen, einen Angriffsplan des US-Verteidigungsministeriums diskutiert und eine geheime Karte mit Bezug zu einer Militäroperation weitergegeben zu haben.

Mit der Veröffentlichung bestätigt das Justizministerium ein Strafverfahren gegen Trump wegen der Aufbewahrung von Hunderten Dokumenten in seinem Haus in Florida. Neben Trump wurde auch einer seiner Berater angeklagt, Walt Nauta, der auf Überwachungskameras zu sehen war, wie er Kisten in dem Privatclub in Mar-a-Lago entfernte. In der Anklageschrift wird Trump beschuldigt, zahlreiche solche Kisten unrechtmässig aus dem Weissen Haus entfernt und nach Mar-a-Lago gebracht zu haben, von denen viele geheime Dokumente enthielten.

Welche Konsequenzen muss Trump bei einer Verurteilung fürchten?

Ein Verfahren könnte sich über Jahre hinziehen. Sollte der Republikaner verurteilt werden, droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Trotz Anklage kann Trump bei der Präsidentenwahl 2024 für seine Partei kandidieren. Auch eine Verurteilung hat juristisch gesehen nicht zwangsläufig zur Folge, dass Trump das Amt des US-Präsidenten nicht noch einmal ausüben könnte. Einen Präsidenten, der hinter Gittern sitzt, hat es in der US-Geschichte allerdings noch nicht gegeben – hier dürfte es zumindest praktische Hürden geben.

Es gibt ausserdem ein Bundesgesetz, das jedem verbietet, der wegen der willentlichen Entfernung von Regierungsunterlagen verurteilt wurde, ein politisches Amt auszuüben. Dabei kommt es aber sehr genau auf die Anklagepunkte an.

Wie geht es für Trump weiter?

Trump soll am Dienstag um 15 Uhr (Ortszeit) einem Richter an einem Bundesgericht in Miami im US-Bundesstaat Florida vorgeführt werden. Er hat eine Vorladung erhalten – keinen Haftbefehl. Bei dem Termin wird die Anklage verlesen. Dabei wird der Angeklagte formell über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert und hat dann in der Regel die Möglichkeit, zum Beispiel auf «nicht schuldig» oder «schuldig» zu plädieren. Es ist davon auszugehen, dass Trump sich für «nicht schuldig» aussprechen wird, denn er bestreitet die Vorwürfe.

