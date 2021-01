1 / 8 Mit einer Privatisierung sollen der Postfinance neue Einnahmequellen ermöglicht werden. 20min/Matthias Spicher Denn der Postfinance geht es finanziell schlecht. 20min/Matthias Spicher Allein 2019 sanken die Zins- und Dividendenerträge um 164 Millionen Franken. 20min/Matthias Spicher

Die Postfinance soll eine Bank wie jede andere auch werden. Daher will der Bundesrat die Post-Tochter privatisieren, wie er am Mittwoch mitteilte. Geplant ist, dass der Bund die Mehrheit am Unternehmen abgibt. Das setzt allerdings Gesetzesänderungen voraus. Politik und Gewerkschaften sind entsetzt.

Warum soll die Postfinance privatisiert werden?

Der Postfinance geht es schlecht. Ihre Haupteinnahmequelle ist vor allem das Zinsdifferenzgeschäft. Doch weil die Zinsen anhaltend tief sind, brechen dem Unternehmen seit Jahren die Erträge weg. Allein 2019 sanken die Zins- und Dividendenerträge um 164 Millionen Franken. Daher drängt die Postfinance schon lange darauf, Kredite und Hypotheken vergeben zu dürfen (siehe Box). Bis heute darf sie das aber laut Gesetz nicht. Mit der Privatisierung will der Bund den Eintritt in diesen Markt ermöglichen und dem Unternehmen so neue Einnahmequellen ermöglichen.

Wie soll die Privatisierung geschehen?

Der Bund ist zu 100 Prozent im Besitz der Post. Diese wiederum hält die Mehrheit an der Postfinance. Das ist im Postorganisationsgesetz (POG) so vorgeschrieben. Der Bund will nun diese Vorgabe aus dem Gesetz streichen. «Damit stünde der Weg zur Weiterentwicklung von Postfinance in eine vollwertige inlandorientierte Geschäftsbank offen», schreibt der Bundesrat in seiner Mitteilung. Gleichzeitig soll die Postfinance für die Privatisierung aus der Post herausgelöst werden.

Post fühlt sich unfair behandelt Die Postfinance erhielt 2013 vom Parlament eine Bankenlizenz. Damit muss sich das Unternehmen wie andere Banken auch an die damit verbundenen regulatorischen Vorgaben und Pflichten halten. Im Unterschied zu allen übrigen Banken wurde die Postfinance vom Parlament jedoch mit einem Kredit- und Hypothekarverbot belegt. Die Post-Tochter sieht sich deswegen unfair behandelt. Im Vergleich mit allen anderen Banken habe Postfinance weniger Möglichkeiten - ob privat oder im Besitz der öffentlichen Hand.

Wann soll die Privatisierung über die Bühne gehen?

Damit die Herauslösung der Postfinance aus dem Postkonzern möglich ist, muss die Grundversorgung mit Post- und Zahlungsverkehrsdienstleistungen neu organisiert werden. Schon im Laufe dieses Jahres will der Bund konkrete Vorschläge dazu erarbeiten. Das Sagen hat aber das Parlament und voraussichtlich das Volk. «Theoretisch könnte eine Privatisierung innerhalb von 3 Jahren abgeschlossen sein», erklärt Maurice Pedergnana. Der Entscheid dürfte laut dem Bankexperten der Hochschule Luzern jedoch nicht mehrheitsfähig sein im Nationalrat und darum länger dauern.

Was bedeutet eine Privatisierung für den Kunden?

Als vollwertige Geschäftsbank müsste die Postfinance Renditeziele erreichen, um die Aktionäre zufrieden zu stellen. Die Folgen müssten auch die Kunden tragen: «Dann steigen die Gebühren und es werden Negativzinsen erhoben, die Postfinance wäre eine Bank wie jede andere – Filialschliessungen inklusive.» Zudem dürfte die persönliche Beziehung zu den Kunden verloren gehen.

Ändert sich dann der Name der Bank?

Hält die Post und der Bund keine Mehrheit mehr an der Postfinance, müsste sich die Bank auch umbenennen: « Denn sie gehört dann nicht mehr zur Schweizerischen Post » , erklärt Pedergnana. Es dürfe keinesfalls zu einer Irreführung der Konsumenten kommen. Auch das Logo müsste angepasst werden, wobei das neue Design weiterhin gelb sein dürfte.

Was wären die Vor- und Nachteile?

Mit dem Einstieg ins Kredit- und Hypothekengeschäft würde die Postfinance zu einer normalen Bank werden. «Damit könnte die Bank wieder Marktanteil gewinnen», erklärt Pedergnana. Ein Blick ins Ausland zeige aber, dass sich privatisierte Post-Banken langfristig nicht gegen andere Banken durchsetzen können. So wurde die Postbank Deutschland von der Deutschen Bank übernommen. «Ich denke, auch die Postfinance würde als Privatbank eher früher als später zu einem Übernahmegeschäft für eine europäische Grossbank werden, die sich in der Schweiz etablieren will.»

Was sagt Postfinance zum Vorhaben?

Die Postfinance und die Post sind für die Aufhebung des Kredit- und Hypothekarverbots. Zu den neuen Privatisierungsplänen des Bundes will die Postfinance aber nichts sagen. «Wir nehmen die Mitteilung vom Bundesrat zur Kenntnis. Solange aber keine definitive Botschaft vorliegt, äussert sich die Postfinance nicht weiter zum Thema», teilt die Post-Tochter 20 Minuten mit.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Privatisierung?

Das ist eher unwahrscheinlich, so Pedergnana. Denn auf politischer Ebene stosse eine Privatisierung auf viel Widerstand. Damit die Postfinance nicht zum Verlustgeschäft werde, müsse sie aber mehr als die Möglichkeit erhalten, nur Kredite und Hypotheken zu vergeben. «Dazu braucht es eine neue gesetzliche Grundlage», erklärt Pedergnana.

Wie sieht die Kritik aus?