Das bedeutet Trumps Social-Media-Verfügung für das Internet

Der Hintergrund

Der Kurznachrichtendienst Twitter – Trumps bevorzugte Social-Media-Plattform – hat am Mittwoch erstmals einen Tweet des Präsidenten einem Faktencheck unterzogen. Trump hatte in seiner Twitter-Nachricht behauptet, dass Briefwahl Wahlbetrug Vorschub leiste, was der Faktencheck als irreführend einordnete. Trump warf Twitter daraufhin vor, sich in die US-Präsidentschaftswahl vom November einmischen zu wollen und generell eine republikanische Verzerrung aufzuweisen. Am Freitag hat Twitter schliesslich einen weiteren Tweet des Präsidenten, in welchem er behauptete, dass Demonstranten, die aufgrund des Todes von George Floyd auf die Strasse gegangen sind, erschossen werden würden, hinter einer Warnung vor Gewaltverherrlichung versteckt.