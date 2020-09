«Mike war ein einzigartiger, warmherziger Mensch mit einer enormen Lebenslust und Positivität», schreibt Denis Clyde (rechts) am Montagnachmittag auf Instagram über den am Freitag verstorbenen Kult-Kartenleger Mike Shiva (56), «seine grenzenlos liebende und enorm tolerante Art, mit seinen Mitmenschen umzugehen, machen ihn unvergessen.»

Mike Shiva, der bekannteste Hellseher der Schweiz, ist am Freitagnachmittag verstorben. Er litt an Darmkrebs sowie an einem Hirntumor. Die Darmkrebs-Diagnose bekam Shiva schon vor zwei Jahren. Schon damals soll er gemäss dem «Blick» einen letzen Wunsch geäussert haben: Laut seinem engsten Freund und Geschäftspartner Denis Clyde (26) – der seine Geschäfte fortführen soll – wünschte er sich eine Erdbestattung gewünscht. «Umgeben von vielen Menschen, die bunt angezogen sind», so Clyde.