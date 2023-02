Modeln mit einem Lipödem: Ihr 45 Kilogramm schweres Bein ist ihr Markenzeichen

Noch steht ihre Karriere am Anfang – sie überlegt jedoch, dem Modeln ernsthafter nachzugehen und dafür auch umzuziehen.

Die Krankheit wurde bei ihr bereits kurz nach der Geburt diagnostiziert und erschwert ihr das Gehen. «Es raubt mir natürlich Energie, weil das Bein 45 Kilo hinzufügt», sagt sie gegenüber dem lokalen TV-Sender WBIR. Vor allem in ihrer Kindheit sei sie auch oft angestarrt worden: «Ich machte eine sehr depressive Phase durch, weil ich als kleines Kind oft von vielen Erwachsenen angestarrt wurde.» Die Krankheit habe sie emotional stärker belastet als körperlich: «Ich fühlte mich hässlich, wie eine Laune der Natur, und weinte oft in der Öffentlichkeit.»

Viele Fachpersonen hätten ihr eine Operation vorgeschlagen, doch in schweren Fällen lässt sich die Schwellung dadurch nicht vollständig beseitigen, weshalb sich Geter gegen den Eingriff entschied. Für sie wurde klar: Der einzige Weg nach vorn ist, sich selbst zu akzeptieren und sich für Body Positivity einzusetzen .

Ein Fotograf, der nach einem Foto fragte, veränderte alles

Als sie 2017 von einem Fotografen angesprochen wurde, der sie gerne fotografieren wollte, dachte sie sich: «Ich werde jetzt älter, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich meinen ganzen Körper zeige. Hoffentlich kann ich damit anderen helfen.» Inzwischen hat Geter fast 50’000 Follower auf zwei Instagram-Accounts und spricht in einem Video sogar darüber, dass sie vielleicht nach Kalifornien ziehen und dort eine Modelkarriere aufbauen möchte. Im November nahm sie zudem an einer Datingshow teil.