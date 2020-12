«League of Legends». Ein Begriff, der im Gaming und E-Sport schon seit über 11 Jahren geläufig ist. Selbst Nicht-Gamer oder Eltern haben oftmals zumindest mal davon gehört. Kein Wunder, denn «League of Legends» gehört mit monatlich über 100 Millionen Spieler zu den meistgespielten Games und bekanntesten E-Sport-Titeln der Welt.

«League of Legends»-Feeling ist da

Die Open Beta ist bereits jetzt in einem ziemlich fertigen Zustand. Die Community scheint zufrieden damit zu sein, viele Veteranen haben sich eine Version für unterwegs gewünscht. Auch wenn da noch einige Charaktere fehlen: «Wild Rift» hat bis jetzt 40 spielbare Champions. «League of Legends» hat im Vergleich 150.

Doch eine einfache Kopie ist es nicht. Das Spielprinzip bleibt gleich, nur in einem schnelleren Ablauf. Die Karte ist kleiner, und statt 35-Minuten-Matches entscheidet sich ein Spiel auf dem Handy bereits in 10 bis 15 Minuten. Verfügbare Charaktere wurden ebenfalls für die Mobile-Version leicht angepasst.

Für Roberto Pompeo, Projektleiter bei der E-Sport-Agentur mYinsanity, hat «Wild Rift» Potenzial. «Es geht zackig zu und wirft einen direkt in die Action eines sonst eher komplexen Spiels», so Pompeo. Doch viel einfacher sei es immer noch nicht. Wer «League of Legends» optimal spielen will, müsse ingame einige Tutorials auf sich nehmen.