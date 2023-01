Angefahrenes Reh stirbt qualvollen Tod

Der Jäger und Wildhüter Axel Schroedter teilt eine berührende Geschichte auf Facebook und geht mit einem Unfallfahrer hart ins Gericht. Nach einem Anruf eines Passanten habe er in Schliengen D, nahe der Schweizer Grenze, ein schwer verletztes Reh aufgefunden. Die Gais und Mutter zweier Jungtiere sei rund drei Tage mit schweren Verletzungen dahingeseucht, schreibt er. Aufnahmen von Wildtierkameras würden das Leid belegen. Der Unfall mit dem Wildtier sei vom Autofahrer nicht gemeldet worden, prangert Schroedter in seinem Post vom 20. Januar an.

«Vermutlich nach Zusammenstoss mit einem Auto hat sich das Reh noch mehrere Hundert Meter ins Wundbett geschleppt», schreibt der Jäger. Wundbett bezeichnet in der Jägersprache eine Stelle, an der sich ein verletztes Wild niederlegt und gegebenenfalls verendet. «Die arme Gais lag, das kann ich durch Fotos nachvollziehen, vermutlich circa 60 Stunden im Wundbett.» Zu 20 Minuten sagt er: «Ich habe das Tier rund 250 Meter weit von der Strasse entfernt gefunden, Hüfte und Hinterläufe waren schwer verletzt.»

Angefahrene Tiere leiden Qualen

Als er bei dem Tier war, stellte er fest, dass es bereits an Gewicht abgenommen hatte und sein Fell verschmutzt war, «was darauf hindeutet, dass sich die Gais schon länger gequält hatte», so der Wildhüter. Er könne nicht verstehen, wieso durch Nichtmelden des Unfalls das Tierleid in Kauf genommen wird, sagt Schroedter zu 20 Minuten. «Da ist bei mir die Grenze des Menschenverstandes erreicht, diese Tiere leiden leider viel zu oft lange Qualen. Das bereitet sogar dem Jägerherz Schmerzen», so der Jäger.