Reinhold Messner: «Das Bergsteigen wird durch die globale Erwärmung gefährlicher»

Der frühere Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner (78) sieht wie viele andere Experten angesichts des Klimawandels steigende Gefahren in den Bergen. «Das Bergsteigen, vor allem in der Höhe, wird durch die globale Erwärmung gefährlicher. Das Eis schmilzt, es reissen mehr Gletscherspalten auf, es kommt zu Eisabbrüchen wie jetzt an der Marmolata, und der Fels unter dem Eis zerbröselt», sagte der Südtiroler der Mediengruppe Bayern (Passauer Neue Presse, Mittelbayerische Zeitung, Donaukurier).