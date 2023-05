Harald Glööckler: So gut geht es ihm nach der Scheidung

Grosse Erleichterung : «Das Beste beginnt jetzt» – so gut geht es Harald Glööckler nach der Scheidung

1 / 9 Gingen schon längere Zeit getrennte Wege: Dieter Schroth und Harald Glööckler. IMAGO/STAR-MEDIA Ende der 80er-Jahre hatten die zwei sich in einer Diskothek kennen gelernt. Sie seien sehr verliebt gewesen, so Glööckler gegenüber der «Bild am Sonntag». imago images/Eventpress Seit 2015 waren sie in einer eingetragenen Partnerschaft. imago/STAR-MEDIA

Darum gehst Vor rund einem Jahr gaben Harald Glööckler und sein Partner Dieter Schroth bekannt, dass sie sich scheiden lassen wollen.

Nun gibt der Designer ein Update und verrät, dass alles friedlich verlaufe und es zwischen ihnen keinen Rosenkrieg gebe.

Das Liebesaus sei für ihn eine Erleichterung und er ist sich sicher: «Das Beste beginnt für mich jetzt!» Der 57-Jährige sei aktuell noch Single und geniesse es, viel zu flirten.

Während 35 Jahren gingen Harald Glööckler und sein Partner Dieter Schroth (74) gemeinsam durchs Leben. Im Februar 2022 dann die überraschende Nachricht: Sie lassen sich scheiden. Keine einfache Entscheidung, wie der Modedesigner mehrfach betonte. Mittlerweile scheint er den Herzschmerz überwunden zu haben. «Ich lache viel mehr. Ich fühle mich nicht nur freier, sondern auch viel jünger», verriet er im Gespräch mit «Schöne Woche».

Wie gross die Last für den 57-Jährigen war, offenbarte er ein erstes Mal am Lagerfeuer im Dschungelcamp. Ganz offen sagte er: «Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 sind und gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Seitdem ist er krank, immer krank.» Dass er immer nur negativ drauf sei, ziehe auch Glööckler runter. Kurz nach der Reality-Sendung zog der Designer dann mit seinem geliebten Hündchen Billy King nach Berlin, während sein Ex-Partner im «Chateau Pompöös» zurückblieb. Schroth wohne weiterhin in der Villa, wo sich dessen Töchter und Enkel um ihn kümmern.

Doch nun scheint der TV-Star das Kapitel definitiv abschliessen zu wollen: «Die Villa werden wir verkaufen», sagt er im Interview mit den «Stuttgarter Nachrichten» und betont, dass er froh sei, dass die Trennung friedlich verlaufe. «Bei uns gibt es keinen Rosenkrieg», so Glööckler. Die beiden seien weiterhin telefonisch und per Whatsapp in Kontakt. Auf die Zukunft angesprochen meint er, dass man sein Glück selbst in die Hand nehmen müsse und nicht darauf vertrauen dürfe, dass irgendwann von selbst etwas passiere.

Harald Glööckler ist sich sicher: «Das Beste beginnt für mich jetzt!»

In wenigen Tagen feiert der Modemacher seinen 58. Geburtstag. An eine Pensionierung oder den Rückzug aus dem Rampenlicht denkt er nicht: «Ich werde nicht aufhören», sagt er und führt aus: «Nicht etwa, weil ich arbeiten muss, sondern weil ich arbeiten will.» So gebe es namhafte Beispiele dafür, dass eine Weltkarriere mit Ende 50 gestartet werden könne. Zudem sage ihm sein Gefühl: «Das Beste beginnt für mich jetzt!»

Dass er dem Alter regelmässig mit Schönheitseingriffen entgegenwirkt, ist längst kein Geheimnis. Für den perfekten Körper legte sich Harald Glööckler erst kürzlich wieder unters Messer und liess sich mit Eigenfett eine Männerbrust formen. Zudem habe er seinen Po straffen lassen. Sein «verjüngertes Aussehen» sorge dafür, dass er «wieder sehr gern» flirte. Doch auch wenn man ihn immer wieder mit neuen Männern sehe, stellt er klar, dass er sich «mit einer möglichen neuen Beziehung» Zeit lassen wolle. Sein Beziehungsstatus lautet entsprechend: Single.