Die Stimmen zum WM-Final zwischen Argentinien und Frankreich

Auch Argentinien-Trainer Lionel Scaloni fand nach dem dramatischen Final, in dem sein Team zweimal eine Führung aus der Hand gegeben hatte, deutliche Worte: «Das Spiel war komplett verrückt!» Seine Mannschaft hätte die Partie bereits in 90 oder 120 Minuten für sich entscheiden müssen, so der 44-Jährige.

Martínez versprach, zwei Penaltys zu halten

Frankreich-Trainer Didier Deschamps sprach zwar von einem «grossartigen Comeback», machte die Niederlage aber unter anderem an physischen Problemen fest. «Wir hatten nur vier Tage seit dem letzten Spiel. Also war da vielleicht auch etwas Müdigkeit», so der 54-Jährige. Dies dürfe aber keine Entschuldigung sein. «Wir haben einfach nicht die gleiche Energie wie in den letzten Spielen gezeigt», so Deschamps. «Es sollte nicht sein.»