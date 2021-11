Zermatt VS – «Das beste staatliche Mittel gegen Querulanten sind saftige Bussen»

Am Sonntagmorgen nahm die Polizei drei Wirte des Lokals vorübergehend in Haft.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen das Restaurant Walliserkanne geräumt und geschlossen. Trotzdem befanden sich am Sonntagnachmittag Gäste auf der Terrasse.

Die Walliserkanne in Zermatt VS wurde von der Polizei am Freitag geschlossen.

Seit Einführung der Zertifikatspflicht im September befinden sich Patrik und Ivan Aufdenblatten in einem konstanten Grabenkrieg mit den Behörden. Bereits mehrmals wurde ihr Lokal, das Restaurant Walliserkanne in Zermatt VS, im Zusammenhang mit mehreren Verstössen gegen die Covid-19-Verordnung durch das Gemeindepolizeikorps und die Kantonspolizei kontrolliert. Erst am Freitag ordneten die Behörden jedoch eine Schliessung des Restaurants an. Doch auch diese hinderte die Wirte nicht daran, übers Wochenende weiterhin Gäste zu empfangen.