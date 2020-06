vor 1h

Pizza, Döner, wenig Salat

Das bestellte die Schweiz während des Lockdown

Doppelt so viel Bier, doppelt so viel Pizza — Schweizer bestellten im Homeoffice wie verrückt. Eat.ch liess uns in ihre Datenbank schauen.

von Lucien Maurice Esseiva

Darum gehts Vom 16. März bis zum 11. Mai waren alle Schweizer Restaurants geschlossen – davon profitierten auch Lieferdienste.

Eat.ch hat erörtert, was, wie viel und wann in der Schweiz bestellt wurde.

Das Resultat: Besonders gesund haben die Schweizer während des Lockdown nicht gegessen.

Wer die letzten Monate Essen auslieferte, musste ziemlich in die Pedale treten. Patrick Connor/Unsplash

Am 16. März 2020 zog der ­Bundesrat allen Schweizer Restaurants den Stecker. Fast zwei Monate dauerte die Schliessung der Lokale, die Schweiz musste selbst kochen oder sich Essen nach Hause liefern lassen.

Bei Eat.ch, dem grössten Lieferdienst der Schweiz, liefen in dieser Zeit die Drähte heiss, ausserdem stellte das Unternehmen eine Veränderung im Bestellverhalten fest.

Freitag statt Sonntag

Vor dem Lockdown gingen 20 Prozent aller Bestellungen am Sonntag ein. Während des Shutdown war der stärkste Tag der Freitag.

Früher ging ein Fünftel aller Bestellungen am Sonntag (nach dem Kirchgang?) ein. Im Lockdown war der Freitag top. Photo by JOHN TOWNER on Unsplash

Bier floss in Strömen

Vom 1. März bis zum 1. Mai haben sich die Bestellungen von Bier quasi verdoppelt.

Die Schweizer bestellten in den zwei Monaten Lockdown 98 Prozent mehr Bier. Photo by Gerrie van der Walt on Unsplash

1. Mai war Hungertag

Der stärkste Tag im Lockdown war der 1. Mai, gefolgt vom 26. April.

Kundgebungen, Volksfeste oder Demonstrationen waren am 1. Mai 2020 verboten. Der Hunger offenbar dafür umso grösser. Photo by Thought Catalog on Unsplash

Bestellungen am Morgen legten zu

Verglichen mit vorher, stiegen die Bestellungen um 7 Uhr morgens um 140 Prozent an. Um 8 Uhr gar um 160 Prozent.

Vermehrt wurde schon am Morgen bestellt. Photo by David Mao on Unsplash

Pizza, Pizza, Pommes!

Das beliebteste Bestellgericht war auch im Lockdown Pizza Margherita. Doch sie wurde fast doppelt so oft bestellt wie vorher. Platz zwei der Lockdown-­Bestellungen belegt Pizza Prosciutto, auf dem dritten Rang stehen Pommes frites, gefolgt von Pizza Hawaii.

Pizza war vor, während und wohl auch nach dem Lockdown das beliebteste Bestellgericht. Photo by Rahul Upadhyay on Unsplash

Lieber fettig und süss statt gesund

■ Türkische Gerichte waren ein Bestellhit. Besonders oft wurde die Döner-Box geordert, doch auch Dürum, Kebab oder Pizza mit Kebab liefen überaus gut.

■ Erst auf Platz 16 der Lockdown-Liste taucht ein gesundes Liefergericht auf: grüner Salat.

■ Das beliebteste Quarantäne-Dessert war Tiramisù.

Salat war nicht so der Renner. Die gesunde Speise belegt gerade mal Platz 16 der Rangliste. Döner lief dafür sehr gut. Photo by Syed Hussaini on Unsplash