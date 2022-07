Alp Nera GR: Das Beverin-Rudel hat erneut eine Mutterkuh gerissen

Erneut ist es zu einem Vorfall mit tödlichen Folgen für eine Mutterkuh durch das Beverin-Rudel gekommen. Demnach hat ein Hirt auf der Alp Nera in Graubünden den Vorfall bemerkt. Gegenüber « FM1-Today » sagte Adrian Arquint, Vorsteher des Bündner Amts für Jagd und Fischerei, dass beim Vorfinden drei Wölfe um die verletzte Mutterkuh gestanden seien. «Das Tier war so stark verletzt, dass es zu einer Nottötung durch einen Tierarzt kam», sagt Arquint.

Bereits in der Nacht auf Samstag wurde auf der Alp Nurdagn am Schamserberg eine Mutterkuh von Wölfen gerissen. Der Fundort des toten Nutztieres liegt im Streifgebiet des Beverin-Rudels, wie das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden mitteilte. Wie «FM1-Today» weiter schreibt, will das Bündner Amt am Freitag weiter über die Situation informieren.