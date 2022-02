Veranstaltungsort ist nachhaltig – «Big-Air-Stadion scheint neben AKW Springfield zu stehen»

1 / 5 Die Umgebung der Big-Air-Schanze löst eine Riesen-Debatte bei vielen Fans aus. Getty Images So steht sie inmitten eines umfunktionierten Industrieparks. Getty Images Unwirklich wirkt das Ganze. AFP

Darum gehts Die Veranstaltungsorte in Peking lösen eine grosse Debatte bei den Fans aus.

Nach dem Schnee-Wahnsinn wird nun über die Umgebung der Big-Air-Schanze diskutiert.

Die Schanze steht inmitten eines umfunktionierten Industrieparks.

Die Austragungsorte bei den Olympischen Winterspielen in Peking sorgen weiter für eine Riesen-Aufregung. So waren viele Wintersport-Fans fassungslos ab dem Schnee-Wahnsinn in China. Da am Veranstaltungsort, an dem die Schweizer bereits für mehrere Olympiamedaillen sorgten, neben der Piste kein Schnee liegt. Unglaubliche Mengen an Kunstschnee müssen für die Rennen hergestellt werden. Die Folge: Eine Piste, die wie ein weisses Band inmitten den Bergen von Xiaohaituo liegt. Links und rechts ist alles grün und braun.

Nun sorgt der nächste Veranstaltungsort für Aufsehen, nämlich jener, an dem die Big-Air-Wettbewerbe stattfinden. Der Big Air Shougang, so heisst die Arena, liegt inmitten eines umfunktionierten Industrieparks. Und in der Tat ist das Bild ein wenig gewöhnungsbedürftig. So steht die Schanze inmitten alter und grauer Industriebauten, flankiert wird sie von Kühltürmen, die wie Atom-Kraftwerke aussehen. Schnee? Auch hier weit und breit keine Spur davon.

«Der Veranstaltungsort ist fantastisch»

Viele Wintersport-Fans können sich mit diesen Bildern nicht recht anfreunden. Auf Twitter ist die Diskussion riesig. «Fühlt sich ziemlich dystopisch an, eine Art Nuklearanlage als Kulisse für dieses Big-Air-Ski-Event zu haben», twittert eine Userin. Andere scherzen, dass der Veranstaltungsort Erinnerungen an Homer Simpsons Arbeitsplatz in der Sitcom «Die Simpsons» weckt. So meint ein Twitter-User zum Beispiel: «Das Big-Air-Stadion bei den Olympischen Spielen scheint direkt neben dem Kernkraftwerk Springfield zu stehen.»

Es gibt aber auch positive Stimmen. So sind insbesondere die Sportler beeindruckt und absolut happy. Der chinesische Freeski-Superstar Eileen Gu meint gegenüber verschiedenen Medien: «Der Veranstaltungsort ist fantastisch und sieht beeindruckend aus. Ich meine, schau dich um: Nirgendwo sonst liegt Schnee.» Und auch die Schweizerin Mathilde Gremaud sagt: «Es ist wirklich cool, einen zugänglichen Veranstaltungsort zu haben. Du kannst mit deinen Turnschuhen reinkommen.» Andere Fahrerinnen und Fahrer lobten die Stadion-Atmosphäre. Und in der Tat. Bei den Veranstaltungen im Big Air Shougang herrschte mehr Stimmung als bei den anderen Wettbewerben. Beim Big-Air-Final der Frauen waren 5000 Fans im Stadion.

Auch die chinesischen Olympia-Verantwortlichen sind stolz auf ihre Big-Air-Schanze. Sie erklärten, dass der Industriepark Shougang ausgewählt wurde, um Nachhaltigkeit zu repräsentieren, indem ein Industriegebiet in ein Kultur- und Freizeitgebiet umgewandelt worden sei. Das Design soll einem in der Luft schwebenden Band ähneln, sagte Chefarchitekt Zhang Li gegenüber staatlichen Medien.