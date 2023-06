USA: Archie (5) hat jetzt seine eigene Spielzeugfigur

Weisse Mutter kämpft für Integration

Coffman schrieb Fisher-Price einen Brief, in dem sie den Spielzeughersteller bat, vielfältige Spielzeuge und Produkte anzubieten. «Sollten Sie jemals eine kleine Person mit brauner Haut und roten Haaren entwerfen, lassen Sie es uns bitte wissen.» Der Spielzeughersteller nahm die Bitte der Mutter ernst und entwickelte «Archer», eine Figur, die Archie sehr ähnelt. Vor rund zehn Tagen erhielt die Familie eine Box per Post, in der das Spielzeug und ein rührender Brief des Entwicklerteams dabei waren.