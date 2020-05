Weinblog

Das biologische Brunello-Weingut

Wer sich für nachhaltig produzierte Weine interessiert, ist bei Poggio San Polo goldrichtig!

Poggio San Polo befindet sich in der Provinz Siena, in der Gemeinde Montalcino. Die Region ist wie eine Insel im Herzen der Toskana mit den sanften Hügeln und Tälern in einer nahezu ungezähmten Natur. Als Besucher nimmt man die Luft als ganz besonders rein und das Zusammenspiel von Mensch und Natur als selbstverständlich wahr.