Eigenen Bruder getötet

Das Blut aus der Wunde des Bruders tropfte auf sein Gesicht

Der heute 31-jährige H.S.* soll im Oktober 2017 seinen eigenen Bruder mit einem Küchenmesser getötet haben. Am Donnerstag muss er sich dafür vor dem Kreisgericht Toggenburg verantworten.

Der Beschuldigte H.S. soll am Montag, 16. Oktober 2017, in Bazenheid SG seinen damals 33-jährigen Bruder erstochen haben.

Um die Mittagszeit des 16. Oktober 2017 kam der Beschuldigte H.S.* bei seinen Eltern in Bazenheid SG an. Ausser ihnen war auch noch ein jüngerer Bruder dort. Die beiden Brüder begannen, Computerspiele zu spielen und kamen dabei auf den älteren Bruder, das spätere Opfer, zu sprechen. Konkret ging es um den Verkauf des Elternhauses und die Frage, ob das spätere Opfer dem Beschuldigten die versprochenen 8000 Franken aus dem Verkauf bereits überwiesen habe. Das hatte er nicht. Der heute 31-jährige Beschuldigte rief ihn deshalb an, wie es in der Anklageschrift heisst.