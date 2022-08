Frauenfeld TG: «Das Borkenkäferproblem haben die Menschen selbst verursacht»

Das trockene und heisse Klima lässt die Käfer ungehindert zwei bis drei Generationen pro Saison ausbrüten. So fallen immer mehr Nadelgehölze den Käfern zum Opfer.

Normalerweise fängt man mit der Baumfällung erst im Herbst an.

Die höheren Temperaturen bringen nicht nur Probleme für unsere Gewässer, sondern auch für unsere Wälder. In trockenen Sommern erhöht sich nämlich die Population vom Borkenkäfer auf eine problematische Menge. Rund 600 bis 700 Kubikmeter Nadelwald sind bis dato vom Borkenkäfer im Revier von Mathias Rickenbach befallen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es 150 Kubikmeter.

Rickenbach ist Revierförster von 893 Hektaren Wald, hauptsächlich in der Gemeinde Frauenfeld. «Der Borkenkäfer gehört zu unserer Natur. Durch die Klimaveränderung wird er einfach zum ernsthaften Problem für unsere Nadelwälder», sagt Mathias Rickenbach gegenüber 20 Minuten. Mit der Baumfällung und Waldregulierung wird eigentlich erst im Herbst angefangen, wie Tele Top berichtet.

Team fällt bis zu 20 Bäume pro Tag

Damit der Verbreitung des Borkenkäfers entgegengewirkt werden kann und das Holz trotzdem noch verkaufbar bleibt, werden die befallenen Nadelbäume bereits jetzt gefällt. «Unser Holzschlag-Team, das aus drei Leuten besteht, fällt aktuell zwischen zehn und 20 Nadelbäume pro Tag. Der Borkenkäfer frisst sich nämlich ausschliesslich in Nadelbäume ein.» Das befallene Holz weise allerdings einen Qualitätsmangel auf. «Die Holzfaserung weist eine blaue Verfärbung auf. Die entsteht, weil sich Pilze in den Fressgängen der Käfer absetzten. Je länger mit der Fällung gewartet wird, desto mehr frisst sich diese Verfärbung ein.» Trotzdem finde Mathias Rickenbach genügend Abnehmer für das Holz, welches der mittleren bis unteren Klasse angehöre. «Im Baugewerbe haben wir genügend Käufer. Man kann sagen, mit Holz zu bauen, liegt wieder im Trend.»

Problem in der Nachkriegszeit gepflanzt

Dass der Borkenkäfer zum Problem in den Schweizern Wäldern wurde, soll allein durch den Menschen so gekommen sein. «Ursprünglich bestanden unsere Thurgauer Wälder zu 80 Prozent aus Buchen. In der Nachkriegszeit wurden hauptsächlich Rottannen gepflanzt, weil das Holz des Baumes einen lukrativen Erlös brachte.» Buchen sind Laubbäume und für den Borkenkäfer nicht interessant.