Essen & Deko: Das brauchst du für die perfekte Gartenparty

Wir befinden uns in der zweiten Hitzewelle des Sommers und es ist kein Ende in Sicht. Die perfekte Gelegenheit also, Freunde oder Verwandte zu einer Gartenparty einzuladen. Gerade wegen der Hitze braucht es aber auch ein bisschen mehr Planung und Vorbereitung, damit das Fest gelingt. Wir zeigen dir, worauf du achten musst – und welche Teile unverzichtbar sind.