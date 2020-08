1 / 6 Rettungsspezialist Richard Lehner seilte sich in die Gletscherspalte hinab. zvg Er ist seit 22 Jahren im Einsatz für Air Zermatt: Rettungsspezialist Helmut Lerjen zvg In dieses Loch im Grenzgletscher im Wallis fiel eine Touristin am 23. August hinein. zvg

Darum gehts Eine russische Touristin überlebte zwei Tage und zwei Nächte in einer Gletscherspalte im Walliser Monte-Rosa-Massiv.

Eine Gruppe Alpinisten hörten die Hilfeschreie per Zufall und alarmierten die Air Zermatt, Helmut Lerjen und Richard Lehner rückten aus.

Die Rettungsspezialisten sind sich einige: Die Frau hatte enormes Glück, lebendig und sogar unverletzt aus der Spalte zu kommen.

Sogar ihre Retter können das Glück dieser Frau kaum fassen: Eine russische Touristin konnte am Dienstag nach zwei Tagen in einer Walliser Gletscherspalte fast unversehrt geborgen werden. Die Rettungsspezialisten der Air Zermatt zogen die Frau in Shorts aus dem Loch im Eis. « In meinen 22 Jahren als Bergretter erlebte ich noch nie so einen Fall », sagt Helmut Lerjen. « Bei Spaltenstürzen sind die Personen oft verletzt oder si e e nden tödlich. »

Die in Deutschland wohnhafte Russin fiel am Sonntag zehn bis 15 Meter in eine Gletscherspalte unweit der Monte-Rosa-Hütte. Trotz Warnung des Hüttenwarts war sie alleine und schlecht ausgerüstet auf dem zerklüfteten Grenzgletscher unterwegs. Nur per Zufall hörten Bergsteiger ihre Hilferufe und lösten den Notruf aus. Sofort machten sich die Air-Zermatt-Retter Helmut Lerjen und Richard Lehner auf den Weg. «D ie Gruppe hat sehr gut gehandelt und in der Z wischenzeit ein Seil zu der Person in der Spalte hinuntergelassen, wo sie sich sichern konnte », sagt Rettungsspezialist Lerjen. Bei der Gletscherspalte angekommen, überprüften sie die Unglücksstelle und stellten dann das Dreibein zur Rettung auf.

«Das schafft kein normaler Mensch»

Daran liess sich Richard Lehner ins kalte Loch hinuntergleiten. « Sie sass da, total unterkühlt, in kurzen Hosen, ohne Schuhe und nur mit einem kleinen Biwaksack bedeckt », sagt der Rettungsspezialist. Auf Deutsch und Englisch fragte Lehner nach dem Befinden und überprüfte ihren Zustand. « Sie wirkte zwar froh, dass wir da sind, war aber doch ziemlich ausgelaugt, als ich sie fand. » Mittels Winde zogen die Retter die Frau au s der Spalte u nd lud en sie direkt in den Helikopter , der sie ins Spital nach Visp brachte.

Nach der Bergung habe die Körpertemperatur der Frau noch 34 Grad betragen, eine «milde Unterkühlung», schreibt Air Zermatt auf Facebook. Ansonsten sei die Russin unverletzt geblieben. Ein Vorteil sei ihre Position gewesen, sagt Lehner: «Sie landete zum Glück auf einem kleinen Podest, wo sie sich immer bewegen konnte. Das hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet.»