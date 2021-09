Mehr Freiheiten - Das bringt der neue Kreativmodus von «Fortnite» alles mit sich

Fortnite soll eine neue Spiel-Engine unterstützen und somit auch Modifikationen am Spiel direkt erlauben.

Bald soll der neue Kreativmodus in «Fortnite» erhältlich sein.

Seit der Kreativmodus im Dezember 2018 veröffentlicht wurde, kamen zahlreiche Funktionen dazu. Epic Games verbesserte den Spielmodus fortlaufend und fügte regelmässig neue Gegenstände hinzu, wie etwa individuelle Ranglisten oder Strukturen für Gebäude und Fahrzeuge. Schon Anfang Jahr wurden grosse Neuerungen versprochen und nun soll es bald so weit sein: «Fortnite» Creative 2.0 kommt demnächst!

Unter diesem Codenamen war die Überarbeitung intern bekannt. In letzter Zeit tauchen immer mehr Leaks und Ankündigungen über Creative 2.0 auf. Zurzeit läuft «Fortnite» auf der hauseigenen Unreal Engine 4 von Epic Games, jedoch wurde der Wechsel auf Version 5 bereits angekündigt. Obwohl die UE5 erst in einer Testphase ist, wird ein Übergang für Season 8 mit Update 18.0 erwartet. Die neue Spiel-Engine wird nicht nur neuere Hardware besser unterstützen, sondern auch deutlich mehr visuelle Effekte erlauben. Der CEO von Epic Games, Tim Sweeney, kündigte an, dass sogar fotorealistische Umgebungen möglich sein werden.