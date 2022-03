Einschulung von ukrainischen Kindern – «Das bringt die Schulen in ihre Grenzen»

Das könnte die Schulen an ihre Grenzen bringen, sagt eine ETH-Professorin.

Viele von ihnen sollen in die Schulen.

Derzeit sind in der Schweiz bereits 3600 minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine registriert.

Für die Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern brauche es «unbedingt» zusätzliche Ressourcen und Unterstützung, sagt Lernforscherin und ETH-Professorin Elsbeth Stern in der «SonntagsZeitung» . «Die Schulen kennen seit zwei Jahren aufgrund der Pandemie keinen Normalbetrieb mehr. Jetzt auch noch geflüchtete Kinder aufzunehmen, die keine Landessprache verstehen, bringt die Schulen an ihre Grenzen.»

Um die steigende Zahl geflüchteter Kinder zu betreuen und zu unterrichten, könnten geflüchtete Lehrkräfte aus der Ukraine in den Klassenzimmern helfen, sagt Stern. Auch Fernunterricht aus der Ukraine müsse geplant werden.

Bislang wurden knapp 10’000 ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz registriert, darunter viele Kinder. Diese Woche erklärte Justizministerin Karin Keller-Sutter, dass sie bis zu 50’000 Schutzsuchende aus der Ukraine erwarte. Davon ausgehend sei mit «vielleicht mit 15’000 zusätzlichen Kindern» zu rechnen, sagt Thomas Minder, Präsident des Verbands der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter. «Das entspricht in etwa der Schülerzahl im Kanton Zug.

Laut «NZZ am Sonntag» deuten längerfristige Prognosen der Kantone auf einen noch grösseren Flüchtlingsstrom hin. «Es ist möglich, dass bis Ende Jahr 250’000 bis 300’000 Menschen kommen werden, wenn es so weitergeht wie bisher. Wir müssen uns auf alle Fälle darauf vorbereiten», sagt Marcel Suter, der Präsident der kantonalen Migrationsbehörden, in der Zeitung.