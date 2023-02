Club von Yann Sommer: Manuel Neuer attackiert Bosse des FC Bayern München

Frust bei Sommer-Club : «Das Brutalste, was ich je erlebt habe» – Neuer attackiert die Bayern-Bosse

So zum Beispiel anlässlich der Entlassung des langjährigen Goalie-Trainers und Neuer-Freundes Toni Tapalovic (42). Genau diese Entlassung und die Bayern-Bosse im Allgemeinen kritisiert Neuer in einem grossen Interview mit dem Online-Portal «The Athletic» und der «Süddeutschen Zeitung» nun heftig. Das sind die wichtigsten Punkte.

Das Aus von Toni Tapalovic

Tapalovic und Neuer stehen sich bekanntermassen seit gemeinsamen Schalke-Zeiten sehr nahe. «Tapa» war sogar Neuers Trauzeuge. «Für mich war das ein Schlag, als ich schon am Boden lag», verurteilt Neuer dessen Entlassung entsprechend deutlich, «ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde.» Es sei das Brutalste, was er in seiner langen Karriere erlebt hätte. Der 117-fache Nationalspieler: «Alle in unserer Torwart-Gruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen.»