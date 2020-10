Das «Budweiser-House» ist zu verkaufen

… ist in Budweiser-Bierdosen eingedeckt.

Das ist das Haus, in dem Michael Amelotte lebte. Von aussen sieht es ganz schön unspektakulär aus.

Der Navy-Veteran Michael Amelotte war grosser Budweiser-Fan. Der Biertrinker hat die vergangenen sechzehn Jahre damit verbracht, Wände und Decken seines Hauses in Florida mit leeren Budweiser-Dosen zu verzieren. Dieses Jahr ist Amelotte verstorben und sein Haus in Lake Worth soll verkauft werden. Kostenpunkt: Etwas mehr als 100’000 Dollar.

Gratisbier für immer?

Laut Kris Johnson, einem langjährigen Freund von Amelotte und Beauftragter, das Haus zu verkaufen, starb Amelotte mit 69 Jahren an Krebs. «Er hat Bier geliebt! Michael hat Budweiser getrunken, seit er 21 geworden ist, also irgendwas über 40 Jahre. Und irgendwann hatte er die Idee, seine Wände mit Dosen einzudecken.» sagt Johnson.

«Die Dosen riechen nicht»

Amelotte begann um 1990 mit dem Verzieren seiner Wände, etwa 2006 war er fertig. «Jedes Bier, das an der Wand steht, wurde auch in diesem Haus getrunken.» sagt Johnson gegenüber Medien. Und obwohl sich in den Dosen vorher fermentierter Gerstensaft befunden hat, hat das Haus keine Fahne: «Michael hat die Dosen getrunken, ausgewaschen, trocknen lassen und erst dann aufeinander gestapelt.» sagt Johnson.