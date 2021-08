Neue Kanzlei gegründet - Das Büro von Valentin Landmann verliert mehrere Anwälte

Landmann sagt, dass alles in Butter sei.

Beim Anwaltsbüro Landmann in Zürich kam es zu mehreren Abgängen.

In der Szene galt der 53-jährige Harb als wichtigster Mann von Landmann. Laut dem Artikel erfahre, wer sich umhöre, von zunehmenden Irritationen. Der Gipfel der Entfremdung sei die Ernennung eines knapp 70-jährigen Gefährten zum Geschäftsführer der Kanzlei. Auf der Website der neuen Kanzlei lassen die drei Ex-Mitarbeiter den Namen ihres ehemaligen Arbeitgebers unerwähnt – wie bei allen anderen Jobs davor allerdings auch.

In Juristenkreisen reden Beobachter offenbar von einem Knall, wie es im Bericht heisst. Harb gibt sich auf Anfrage der Zeitung diplomatisch: «Wir hatten unterschiedliche Auffassungen.» Zudem habe sich das Arbeitsklima zunehmend verändert. SVP-Kantonsrat Landmann teilt dem «Sonntagsblick» mit, dass alles in Butter sei. Von einem Bruch könne keine Rede sein, es handle sich um eine sachgerechte Trennung. Die Lücken habe er bereits füllen können. Und: Man sei weiterhin in bestem Einvernehmen mit den Ex-Kollegen.