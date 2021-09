Abgang - Das Bundesamt für Gesundheit verliert seinen Digitalisierungschef

Riesiger Druck und Burnout

Kim habe die Leitung des Bereichs bereits Anfang August an eine externe Person auf Mandatsbasis abgegeben, schreibt das «Tagblatt» weiter. Zwischenzeitlich sei er wegen eines Burnouts krankgeschrieben gewesen. Da das BAG riesige Altschulden in der Informatik nachholen müsse, sei der Druck auf den Leiter der Abteilung für digitale Transformation enorm, sagte ein Gesundheitspolitiker im Mai gegenüber «Watson» .

Sang-Il Kim trat das Amt eigentlich an, um das E-Patientendossier umzusetzen. Das Bewerbungsverfahren fand vor dem Corona-Ausbruch in der Schweiz statt. Vor seiner Tätigkeit beim BAG war Kim «Lead Product Manager» bei der Post und Projektmanager bei «eHealth Suisse». Er schloss ein Medizinstudium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ab und erlangte ein Informatik-Diplom an der Universität Hamburg.