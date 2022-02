Kappen in Innenbereichen : «Das Cap gehört zum Outfit, das bleibt auch in Innenräumen drauf»

Wir haben die Leute auf den Strassen von Zürich angesprochen und sie gefragt, ob sie das Tragen einer Kappe bei der Arbeit, in der Schule oder während des Essens heutzutage noch als ein No-Go empfinden oder ob das mittlerweile okay ist.

Die Gastronomen Justine und Lara sind sich einig: «Mütze abziehen, wenn man reingeht. Kappe, die gehört zum Outfit, die bleibt drauf.». Für den 16-jährigen Michael kommt es auf die Lokalität an. In einem vornehmen Restaurant trägt man seine Kappe nicht, aber etwa in einem McDonalds ist es akzeptabel. Beim Beruf sieht er es auch ziemlich flexibel, bei manchen Jobs kann Mütze durchaus getragen werden. Der Student Daniel findet, dass man, wie im Militär gelernt, aus Anstand die Kopfbedeckung auszieht. Aber persönlich sieht er es nicht so eng, besonders wenn der Hut das Gesicht nicht verschleiert. «In der Schule sagt man auch immer, dass man die Kappen ausziehen soll. Also ich verstehe da nicht, was das Problem ist. Ich finde, es gilt nicht als unhöflich, meiner Ansicht nach.» sagt der 16-jährige Raphi in der Strassenumfrage.