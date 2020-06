Das Charity-Projekt der Ex-Royals wurde abgelehnt

Harrys und Meghans Organisation

Das steckt hinter Archewell

Mit ihrem Rücktritt als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie per 1. April mussten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan auch von ihrer Marke Sussex Royal trennen. Künftig wollen sie unter neuem Namen und mit einer neuen Wohltätigkeitsorganisation Gutes tun: Archewell heisst ihr neues gemeinsames Projekt.

Die Stiftung klingt ähnlich wie der Name ihres einjährigen Sohnes Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Da Projekt ist aber nicht nach ihm benannt – eher umgekehrt: Das altgriechische Wort «Arch» bedeute so viel wie «Anfang» oder «Ursprung», hiess es in einem Statement des Paars Ende März.