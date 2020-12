Michael Schnedlitz, Abgeordnete der rechtspopulistischen FPÖ, hat im österreichischen Nationalrat ein absurdes Experiment durchgeführt. In seinem Debattenbeitrag am Donnerstag versuchte er zu beweisen, dass einfaches Cola bei den Corona-Schnelltests ein positives Ergebnis erwirkt und somit die gesamten Corona-Massentests wertlos sind.

« Für solche Tests und Austestungen gibt die Regierung zig Millionen an Steuergeld aus. Das ist im Prinzip eine reine, massive Umverteilung von Steuergeld in Richtung der Pharmaindustrie » , meinte Schnedlitz. Dabei tröpfelte er ein bisschen Cola aus einem Glas auf ein en von ihm mitgebrachten Corona-Schnelltest. Der Teststreifen verfärbte sich , und dies war für Schnedlitz der Beweis, dass die Schnelltests völlig nutzlos s eien und dass die Massentestung in Österreich reine Steuergeldverschwendung.

Jeder Test mit Cola ist positiv, weil Cola sauer ist

Aber er verfärbt sich auch, wenn er mit Säure in Berührung kommt. Mit anderen Worten: Cola ist mit einem ph-Wert von 2,5 sehr sauer , und die Säure kann die Eiweisse auf dem Teststreifen zersetzen, an denen eigentlich die Eiweisse des Virus andocken sollen. Schnedlitz weist also lediglich nach, dass die Eiweisse am Teststreifen zerstört sind.