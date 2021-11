Vor Gesetzesänderung – «Das Coming-out als trans hat mich extreme Überwindung gekostet»

«Mit der psychologischen oder psychiatrischen Bestätigung wird fälschlicherweise suggeriert, dass trans Personen per se unter einer psychischen Krankheit leiden», sagt Alecs Recher vom Transgender Network Switzerland.

Zwischen 2017 und 2019 hat sich der 19-jährige Oliver Lehmann schrittweise bei seinen Kolleginnen und Kollegen, der Familie und in Schule und Lehrbetrieb als trans geoutet: «Das hat mich extreme Überwindung gekostet», sagt der St. Galler.

Ab dem 1. Januar 2022 können trans Menschen in der Schweiz mit einer einfachen Erklärung ihren Geschlechtseintrag beim Zivilstandsamt ändern lassen. Während einige Politiker Missbrauch der neuen Regelung durch cis Personen befürchteten, jubelt man in der trans Community: «Die Erleichterung ist gross», sagt der Jurist Alecs Recher vom Transgender Network Switzerland.

Die jetzige Praxis sei für viele trans Personen belastend, so Recher weiter. Der 19-jährige Oliver Lehmann hat dieses Prozedere hinter sich: «Es hat mich acht Monate und 1200 Franken gekostet, bis ich meinen Namen und Geschlechtseintrag geändert hatte», sagt der St. Galler.

1. Das Coming-out

Zwischen 2017 und 2019 hat sich Lehmann schrittweise bei seinen Kolleginnen und Kollegen, der Familie und in Schule und Lehrbetrieb als trans geoutet: «Das hat mich extreme Überwindung gekostet», sagt er. Mittlerweile hätten es die meisten in seinem Umfeld akzeptiert: «Und wer es nicht tut, brauche ich in meinem Leben auch nicht.»