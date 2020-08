Videoschiedsrichter-Debakel

Das darf doch nicht VAR sein!

Wie kann das ein Penalty sein? Auch wegen einem Fehlentscheid des Schiedsrichters fliegt Juventus Turin aus der Champions League. Da hilft wenig, dass auch den Italienern ein Elfmeter geschenkt wurde.

Das Tackling ist stark, geradezu lehrbuchmässig. Rodrigo Bentancur grätscht von hinten Houssem Aouar den Ball weg, Lyons Mittelfeld-Magier lief zuvor gefährlich in Juves Strafraum. Plötzlich ertönt ein Pfiff: Schiedsrichter Felix Zwayer entscheidet auf Penalty, die Juventus-Spieler sind fassungslos. Schwierig zu verstehen, was für ein Vergehen der Deutsche gesehen hat – und noch schwieriger ist zu glauben, dass der Videoschiedsrichter ihn dabei unterstützt. Memphis Depay darf also antreten, der erledigt seinen Job mit einem frechen «Panenka».