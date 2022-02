Hausbar zusammenstellen: Diese Flaschen und Zubehör brauchst du

Spätestens seit dem Lockdown haben wir gelernt, uns in Sachen Cocktails und Longdrinks selbst zu versorgen. Enthält deine Bar zuhause aber auch wirklich alle Must-haves zum Mixen und weisst du, was Cocktail-Jigger und Strainer sind? Diese Tipps machen deine Hausbar komplett.

Wichtigste Mixspirituosen

So wie die Schallplatten beim Plattenspieler, sind die Flaschen bei der Hausbar dein voller Stolz. Stehen sie immer am selben Ort, hast du sie schnell griffbereit. Neben dem Standard-Repertoire oben in der Bildergalerie, findest du hier alkoholfreie Alternativen.